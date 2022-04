La moneta difesa dalla BCE - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La moneta difesa dalla BCE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EURO

Significato/Curiosita : La moneta difesa dalla bce

Dal 2011 al 2019 ha ricoperto la carica di presidente della banca centrale europea, trovandosi a guidare la bce durante la crisi del debito sovrano europeo:...

Questa moneta, vedi simbolo dell'euro. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi euro (disambigua). l'euro (simbolo: €, codice iso 4217:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Era la moneta finlandese; Era la moneta olandese; La moneta dell Iran; Storica moneta di Firenze; Un arma di difesa aerea; Privo di strumenti di difesa ; Un calciatore della difesa ; Argine a scarpata per rinforzare muri o per difesa militare; Allontanato dalla retta via; Un civile che scappa dalla guerra; Celebre musical trasmesso dalla Rai negli Anni 70 con Elisabetta Viviani e Claudio Lippi; Far uscire dalla tana;