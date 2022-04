Molte sono gasate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molte sono gasate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Molte sono gasate

L'erogatore di acqua frizzante direttamente dalla rete idrica. in molte località si sono diffuse le case dell'acqua, impianti che erogano acqua depurata...

Attualmente in vigore, sono considerate acque internazionali quelle acque marine che non possiedono i requisiti delle acque interne e territoriali, il cui regime...