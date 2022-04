Un modo di dire dire in inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di dire dire in inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TELL

Significato/Curiosita : Un modo di dire dire in inglese

Voce principale: mai dire.... mai dire gol è stato un programma televisivo della gialappa's band trasmesso su italia 1 dal 18 novembre 1990 al 25 febbraio...

tell o tall (in arabo: , tall, in ebraico: , tel), parola che significa "collina", è un tipo di sito archeologico, il risultato dell'accumulo e della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con modo; dire; dire; inglese; In modo trito e ritrito; È comodo trovarla pronta; Piatto di mozzarella e pomodo ro; In modo stupido; Si può dire agitando l indice; dire ttore di gara nelle partite di calcio; Stanley che dire sse il film Il mio amico il diavolo; Si esclama per dire : ho trovato; Si può dire agitando l indice; dire ttore di gara nelle partite di calcio; Stanley che dire sse il film Il mio amico il diavolo; Si esclama per dire : ho trovato; Aperto... detto in inglese ; Il ferro inglese ; Greene, scrittore inglese ; Città natale dell artista inglese Banksy; Cerca nelle Definizioni