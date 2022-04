I modi di chi detta legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I modi di chi detta legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIRANNICI

Significato/Curiosita : I modi di chi detta legge

Democrazia è un regime senza re, ma con moltissimi re talora più esclusivi, tirannici e rovinosi che un solo re che sia tiranno.[...] il fascismo respinge nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con modi; detta; legge; modi fiche sostanziali a un ordinamento; Ricchezze, comodi tà; Riferito a prezzo, è sinonimo di modi co; modi .. senza pari; Così è detta l uscita dall UE della Gran Bretagna; Quella... nouveau è detta anche liberty; Così è anche detta la colonna vertebrale; Così è detta la carta d alluminio usata in cucina; Secondo la legge nda disegnò il cerchio perfetto; Una legge ra carrozza in voga nell 800; legge ra imbarcazione; Allegge rimenti fiscali; Cerca nelle Definizioni