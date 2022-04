Il modello da cui sono tratti gli altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il modello da cui sono tratti gli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROTOTIPO

Significato/Curiosita : Il modello da cui sono tratti gli altri

R. mccrae e paul t. costa, è una tassonomia dei tratti di personalità. tra la moltitudine di modelli incentrati su un approccio nomotetico allo studio...

Artigianale e in scala 1:1, sul prototipo verranno effettuati collaudi, modifiche e perfezionamenti, fino al prototipo definitivo, da avviare in un lotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

