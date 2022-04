Un minerale da cui si ricava il rame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un minerale da cui si ricava il rame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CUPRITE

Significato/Curiosita : Un minerale da cui si ricava il rame

dà come risultato un prodotto finale più robusto. poiché il minerale dal quale si ricava il rame è spesso contaminato naturalmente dall'arsenico, il termine...

Hoepli, 1981, pp. 375-377, isbn 88-203-1266-2. cuprite francesco demartin, matteo boscardin, cuprite, in come collezionare i minerali dalla a alla z... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

