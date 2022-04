Le materie di cui l industria non può fare a meno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le materie di cui l industria non può fare a meno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRIME

Significato/Curiosita : Le materie di cui l industria non puo fare a meno

Igroscopico, composto da materie prime soprattutto vegetali, unite per feltrazione ed essiccate. si presenta nella forma di fogli sottili. può essere arricchito...

Disambiguazione – se stai cercando l'asteroide chiamato anche prime, vedi 7919 prime. prime è un film del 2005 di ben younger con meryl streep, uma thurman... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

