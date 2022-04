Mangiucchia l insalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangiucchia l insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUMACA

Significato/Curiosita : Mangiucchia l insalata

lumaca (afi: /lu'maka/, dal latino limaca, derivato di limax -acis «lumaca, chiocciola») è un termine comune in lingua italiana con cui si indicano tutti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con mangiucchia; insalata; Spizzicare, mangiucchia re; mangiucchia l'insalata; mangiucchia ti dai topi; mangiucchia to dai topi; Fungo che si mangia in insalata ; Ortaggio per l insalata ; insalata di frutta tagliata a pezzetti; Pianta detta comunemente insalata ;