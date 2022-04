Manca ad un discorso incongruente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca ad un discorso incongruente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NESSO

Significato/Curiosita : Manca ad un discorso incongruente

nesso (ness in dialetto comasco, pronuncia fonetica: /'ns/) è un comune italiano di 1 184 abitanti della provincia di como in lombardia. nesso si trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con manca; discorso; incongruente; manca nel pesce spinato; In esso manca la libertà; Non manca in aula; manca nza di regolarità di un battito; Il preambolo d un discorso ; Così è il discorso coerente; Parte del discorso che sostituisce un sostantivo; discorso critico e di condanna; Cerca nelle Definizioni