__ Lisi: interpretò film e sceneggiati tv - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Lisi: interpretò film e sceneggiati tv. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VIRNA

Significato/Curiosita : __ lisi: interpreto film e sceneggiati tv

Di jakob wassermann, charles perrault e theodore dreiser. dopo il successo ottenuto con gli sceneggiati, la lisi tornò anche al cinema, dove fu protagonista...

virna lisi, nome d'arte di virna pieralisi (ancona, 8 novembre 1936 – roma, 18 dicembre 2014), è stata un'attrice italiana. ha ottenuto numerosi premi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con lisi; interpretò; film; sceneggiati; Un attacco da paralisi ; La paralisi ... causata da mancanza di elettricità; Collisi oni; Lavora in un laboratorio d analisi ; Dustin che interpretò Il Laureato; Il Jack che interpretò L appartamento; interpretò il film Il Bell Antonio; _ Nielsen: interpretò divertenti film; L ultimo film di Kubrick; Il Cruise del film Codice d onore; Sean del film This Must Be the Place; Il Trek dei film con l astronave Enterprise; Il genere con serial e sceneggiati ; Un' Isabella di tanti sceneggiati televisivi; Il genere tivù con sceneggiati e telefilm; Cerca nelle Definizioni