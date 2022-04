Il legame undici-sponsor - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il legame undici-sponsor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ABBINAMENTO

Significato/Curiosita : Il legame undici-sponsor

Nike è il nuovo sponsor tecnico. il liverpool è stato il primo club professionistico britannico a portare il logo dello sponsor sulle sue maglie. il club...

Eccellente abbinamento. in particolare vengono preferiti caffè lunghi (alla napoletana o in pressoinfusione), mentre l'espresso è considerato un abbinamento valido... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

legame chimico con scambio di elettroni; legame sulla fiducia contrario al tradimento; Collegame nto telefonico per comunicazioni d emergenza; I collegame nti senza l uso di fili; undici bianco azzurro in B; L undici del biscione; undici emiliano in Serie C; Un undici di Bucarest; Ciò che spera di ottenere chi sponsor izza; Uno dei main sponsor di Luna Rossa; Casa di orologi che sponsor izza tennis e golf; Trasformano sposo in sponsor