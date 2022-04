Lavora in casa d altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora in casa d altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COLF

Significato/Curiosita : Lavora in casa d altri

casa è uno dei principali luoghi di venerazione di maria e tra i più importanti e visitati santuari mariani della chiesa cattolica. sorge a loreto in...

Pur tuttavia, il/la colf è un lavoratore subordinato, con diritti e doveri stabiliti dalla legge e dai ccnl di riferimento. il colf ha diritto alle ferie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con lavora; casa; altri; È fissato per lavora re; Va in stazione per lavora re; Una lavora trice agricola; lavora nella Polizia; Lo si calpesta prima d entrare in casa ; L attuale cameriera di casa ; Un famoso brano di Raoul casa dei; Lo è l animale che vive in casa ; Il modello da cui sono tratti gli altri ; Venire a conoscere da altri ; Chi la prova coglie lo stato d animo degli altri ; Vezzo d altri tempi; Cerca nelle Definizioni