Ai lati dello Zambia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ai lati dello Zambia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZA

Significato/Curiosita : Ai lati dello zambia

E zambia, totale 32.893 km²), lago alberto 5.400 km² (totale, compresa parte ugandese), lago mweru 4.920 km² (totale, compresa parte dello zambia), lago...

.za è il dominio di primo livello nazionale (cctld) assegnato al sudafrica. l'origine di .za come dominio sudafricano è complicata. nessuno degli attuali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Lo Stato africano tra lo zambia , la Tanzania e il Mozambico; Erano i nativi di zambia e Zimbabwe; Fiume tra zambia e Congo provincia dello zambia ; Confina a est con lo zambia e a sud con la Namibia;