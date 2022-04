Lo lascia cadere il fiore appassito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo lascia cadere il fiore appassito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PETALO

Significato/Curiosita : Lo lascia cadere il fiore appassito

Febbraio 2016. ^ pètalo, su treccani.it - vocabolario on line, istituto dell'enciclopedia italiana. url consultato il 29 febbraio 2016. ^ petalo, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con lascia; cadere; fiore; appassito; Caso che si lascia maturare; Se sono tre lascia no la frase in sospeso; L aspetto d una questione che spesso... si tralascia ; Si lascia no in eredità; Può... accadere al giocatore; Accadere , realizzarsi; Ostacolo che fa perdere l equilibrio e cadere ; cadere a terra perdendo i sensi; È nel fiore degli anni; fiore regalato per la festa della donna; Il fiume di fiore nzuola; Un fiore a palla; Cerca nelle Definizioni