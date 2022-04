Lampeggiamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lampeggiamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lampeggiamento

Impostati per lampeggiare, lampeggiano all'unisono. la capacità di lampeggiamento per l'intero schermo può essere barattata con l'abilità di scegliere...

Espressioni come "caccia alla balena", "canto delle balene", "protezione delle balene". esso deriva dal latino balaena, ballaena o balena (dal greco antico: faa...