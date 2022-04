L italiano ne ha sedici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L italiano ne ha sedici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L italiano ne ha sedici

sedico (sédego in veneto) è un comune italiano di 10 156 abitanti della provincia di belluno in veneto. il territorio comunale si estende in parte nelle...

Delle consonanti che fungono da nucleo di sillaba (per esempio nello sloveno trst, "trieste". nell'alfabeto fonetico internazionale una consonante sillabica...