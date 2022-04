Isola greca di fronte alla Turchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola greca di fronte alla Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SAMO

Significato/Curiosita : Isola greca di fronte alla turchia

Candia, capoluogo e maggiore centro abitato dell'isola di creta. il nome originale della grecia in lingua greca è e = ellás /e'las/. tale nome è reso...

samo o samos (in greco: sµ) è un'isola greca dell'egeo orientale, ubicata tra l'isola di chio a nord, le isole del dodecaneso, in particolare patmo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

