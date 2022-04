Inquina l aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inquina l aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SMOG

Significato/Curiosita : Inquina l aria

Del 26 maggio 1972, n. 128 enuncia per la prima volta il principio “chi inquina paga”, ma entro certi limiti. in base alle teorie economiche - dalle quali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi smog (disambigua). nelle scienze ambientali lo smog (termine inglese, incrocio di smoke, "fumo", e fog... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con inquina; aria; Un auto poco inquina nte; Un veicolo che non inquina ; Materiale dei sacchetti che inquina no i mari; Una nebbia inquina nte; Un piatto freddo con svaria ti ingredienti conditi; fund: sostegno UE per la crisi economico-sanitaria ; Un etichetta pubblicitaria ; Linea immaginaria , apparente;