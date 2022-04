Ingrediente base per coloranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ingrediente base per coloranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANILINA

Significato/Curiosita : Ingrediente base per coloranti

Presente il variare delle ricette, gli ingredienti più usati sono farina, burro, zucchero, latticello, cacao e coloranti alimentari. come guarnizione la crema...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «anilina» wikimedia commons contiene immagini o altri file su anilina anilina, ulla matrice di esposizione a cancerogeni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con ingrediente; base; coloranti; ingrediente che sostituisce la farina; I principale ingrediente della cioccolata; Utile per pesare un ingrediente senza bilancia; Un ingrediente della bevanda detta panaché; Una base azotata del DNA; Aiuta il commissario base ttoni nelle indagini; Ha per base il Corano; Si crea sulla base delle descrizioni dei testimoni; Lo è un anidride usata per produrre coloranti sintetici; Usa molti coloranti ; Base dei coloranti artificiali; E usato nell'industria dei coloranti e dei profumi; Cerca nelle Definizioni