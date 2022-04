Indumenti femminili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indumenti femminili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMICETTE

Significato/Curiosita : Indumenti femminili

L'abaya (in arabo: , aba'a) è un indumento femminile utilizzato in alcuni paesi musulmani, essenzialmente del golfo persico. esso ha funzione di...

La camicetta rumena (la blouse roumaine) è un dipinto a olio su tela (92x72 cm) realizzato nel 1940 dal pittore francese henri matisse. conservato nel...

Altre definizioni con indumenti; femminili; L industria degli indumenti ; Lo sono gli indumenti che formano sbuffi al di sopra della cintura; indumenti , vestiti; Misura per indumenti ricompensa per ricercati; Succinti vestitini femminili ; In molte specie quelli femminili sono uguali; Cariatidi femminili ; Calze femminili ;