Indossa la muta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indossa la muta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SUBACQUEO

Significato/Curiosita : Indossa la muta

Di incontrare. la muta deriva dallo scafandro, inventato inizialmente da leonardo da vinci. la muta umida utilizzata per l'apnea e la pesca in apnea è...

Lavoro subacqueo con quelle di neutralizzare gli ordigni esplosivi rinvenuti in acqua. la formazione dei primi gruppi di incursione subacquea si ebbe...

