Lo indossa chi si spoglia - Cruciverba

Lo indossa chi si spoglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate

Soluzione 7 lettere : PIGIAMA

Significato/Curiosita : Lo indossa chi si spoglia

spoglia è un termine utilizzato in araldica per indicare una pelle di fiera. tra le più celebri c'è sicuramente quella che indossa il personaggio mitologico...

Di o su pigiama wikizionario contiene il lemma di dizionario «pigiama» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pigiama

