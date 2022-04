Imperatore che lasciò celebri terme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imperatore che lasciò celebri terme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARACALLA

Significato/Curiosita : Imperatore che lascio celebri terme

Costantino imperatore donazione di costantino flavia giulia elena in hoc signo vinces monogramma di cristo statua colossale di costantino i terme di costantino...

Storico cassio dione, una delle maggiori fonti su caracalla. tuttavia nel 202, solo tre anni dopo, caracalla accusò di alto tradimento e fece giustiziare plauziano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

