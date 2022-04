L idraulico dalle mille risorse, eroe dei videogames - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L idraulico dalle mille risorse, eroe dei videogames. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SUPERMARIO

Significato/Curiosita : L idraulico dalle mille risorse, eroe dei videogames

Super mario – appellativo con cui ci si può riferire a mario, personaggio immaginario dei videogiochi nintendo super mario – altro titolo con cui ci si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con idraulico; dalle; mille; risorse; eroe; videogames; L idraulico li tiene in borsa; L idraulico del Comune; Elemento idraulico a forma di U; L’idraulico la installa nel bagno; Uccello mitologico che rinasce dalle sue ceneri; Secreta dalle ghiandole nella bocca; Uccelli dalle zampe sottili; Allontanatosi dalle qualità della sua stirpe; Un celebre kolossal diretto da Cecil B Demille ; Sono pari in mille ; Fu capo di Stato Maggiore nell impresa dei mille ; Antico mille centouno; Utilizzazione di risorse ; Il modello di sviluppo basato su risorse rinnovabili; Relativi alla gestione delle risorse ; Consuma risorse senza ritegno; L eroe greco che era re di Itaca; eroe che ferì Afrodite nella guerra di Troia; L eroe spagnolo Campeador; L eroe di Gotham City; Un telecomando per giocare ai videogames ; Punteggio da videogames ; La Croft dei videogames ; La Croft di avventurosi videogames ; Cerca nelle Definizioni