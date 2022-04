__ iacta est, esclamò Giulio Cesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ iacta est, esclamò Giulio Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALEA

Significato/Curiosita : __ iacta est, esclamo giulio cesare

Personalità romane con lo stesso nome, vedi gaio giulio cesare (disambigua). disambiguazione – "cesare" e "giulio cesare" rimandano qui. se stai cercando altri...

Se stai cercando l'omonimo videogioco di strategia, vedi alea iacta est (videogioco). alea iacta est è una frase latina che viene tradizionalmente tradotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

