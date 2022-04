Hanno facce quadrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno facce quadrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DADI

Significato/Curiosita : Hanno facce quadrate

Cubo o esaedro regolare è uno dei 5 solidi platonici, che presenta 6 facce quadrate, 8 vertici e 12 spigoli; in ogni vertice si incontrano tre spigoli i...

daði freyr pétursson (reykjavík, 30 giugno 1992) è un cantante islandese. è divenuto noto a seguito della sua vittoria ai söngvakeppnin 2020 con il brano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

hanno le coma a pala; hanno tendenze ribelli; Lo sono quei casi che non hanno ancora un colpevole; Le hanno oche e gheppi; Hanno sei facce uguali; Giovane addetto alle facce nde più semplici; La stampa su entrambe le facce d un foglio; Il dio a due facce ; File di truppe inquadrate ; Un formaggio lombardo in forme squadrate ; __ Sport, marchio di cioccolate quadrate ; Hanno le facce quadrate ;