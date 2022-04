Hanno le coma a pala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno le coma a pala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALCI

Significato/Curiosita : Hanno le coma a pala

Trovava la famosa pala di antonello da messina, commissionata da pietro bon, nota coma la pala di san cassiano; quello che resta, è ora a vienna al kunsthistorisches...

Il dermacentor albipictus, che possono essere fatali alla popolazione di alci. benché generalmente timidi, i maschi divengono intraprendenti nella stagione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con hanno; coma; pala; hanno tendenze ribelli; Lo sono quei casi che non hanno ancora un colpevole; Le hanno oche e gheppi; hanno lenti e montature; coma nda il plotone; La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecoma ndati nello spazio; Popoli germanici noti anche come Ascoma nni; Donna che coma nda in una grande famiglia; Una celebre opera di pala zzeschi; Il fiume americano che attraversa gli Appala chi; Livello di un pala zzo alla stessa altezza del marciapiede; La città con Ballarò e il pala zzo dei Normanni; Cerca nelle Definizioni