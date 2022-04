Grosso recipiente di terracotta per l olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso recipiente di terracotta per l olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARA

Significato/Curiosita : Grosso recipiente di terracotta per l olio

Insieme da un unico recipiente somministratore. la bagna càuda tradizionale veniva portata in tavola nel dian, tegame di cottura in terracotta, e mantenuto in...

Significati, vedi la giara (disambigua). la giara è una commedia in un atto unico del 1916 di luigi pirandello ripresa da una sua novella (la giara) composta nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Ha un grosso battaglio; grosso mammifero fossile affine all elefante; Un grosso animale preistorico; grosso lane, dozzinali; Un recipiente a tavola; Tipico recipiente russo con fornellino rus; recipiente di pelle per liquidi; Un recipiente sulla tavola imbandita; Una pentola di terracotta ; Suonano un piccolo strumento di terracotta ; Strumenti di terracotta ; Plasmato di terracotta ; Qui le olive si trasformano in olio ; Il suo olio si usa in salute e bellezza; Tipo di cottura nell olio bollente; Brontolio lamentoso;