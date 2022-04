Grande concorso di gente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande concorso di gente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : AFFOLLAMENTO

Significato/Curiosita : Grande concorso di gente

Distribuire per la comunione richiedeva molto tempo. nelle messe con grande concorso di gente la frazione doveva essere affidata a molte mani: nelle messe stazionali...

