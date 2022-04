Ha gli anelli come Saturno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha gli anelli come Saturno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : URANO

Significato/Curiosita : Ha gli anelli come saturno

Voce principale: saturno (astronomia). gli anelli di saturno sono anelli planetari attorno al pianeta saturno. sono composti da miliardi di piccoli oggetti...

urano è il settimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal sole, il terzo per diametro e il quarto per massa. il suo simbolo astronomico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

