Giudicato idoneo dall autorità competente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giudicato idoneo dall autorità competente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APPROVATO

Significato/Curiosita : Giudicato idoneo dall autorita competente

Repubblica italiana, un organo di giurisdizione amministrativa. il tar è competente a giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da soggetti...

Della costituzione degli stati uniti che lo vietasse. nel 1951 fu invece approvato il 22º emendamento della costituzione, che vieta espressamente di poter... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con giudicato; idoneo; dall; autorità; competente; Una giuria l ha giudicato colpevole; Imputato giudicato non colpevole; L ha sporca il pregiudicato ; Viene aggiudicato con una gara pubblica; Incapace, non idoneo ; Approvato e idoneo secondo le norme; idoneo allo scopo; idoneo ad operare; L idraulico dall e mille risorse, eroe dei videogames; Allontanato dall a retta via; Composti chimici dall odore pungente; Un civile che scappa dall a guerra; Un autorità intellettuale; Si dice di persona di grande autorità e sapienza; Era un autorità abissina; Una dichiarazione resa davanti all autorità ; È competente per le controversie con il fisco; Del tutto incompetente ; Abile e competente , capace di cavarsela; Un competente in materia legale; Cerca nelle Definizioni