Gestiscono i trasporti su rotaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestiscono i trasporti su rotaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FERROVIE

Significato/Curiosita : Gestiscono i trasporti su rotaia

Abitate dell'oman sono presenti aziende pubbliche e private che gestiscono trasporti urbani, suburbani ed interurbani esercitati con autobus. in totale:...

Ferroviarie. le origini della ferrovia si individuano tradizionalmente in inghilterra, dove venivano utilizzate ferrovie con trazione a cavalli, sia nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con gestiscono; trasporti; rotaia; gestiscono le prestazioni sanitarie in un Comune; gestiscono un'azienda o un'organizzazione; gestiscono dei negozietti di paese; I Vigili che gestiscono il traffico; Prenota trasporti via app; Camioncini per trasporti leggeri; Consente di effettuare trasporti su strada; trasporti no per cani ing; Conducente di mezzi su rotaia ; Una rotaia per tende; Una rotaia utile alle imbarcazioni a vela moderne; Minatore addetto al trasporto materiali su rotaia ; Cerca nelle Definizioni