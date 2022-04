Garantisce un prodotto che rispetta l ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Garantisce un prodotto che rispetta l ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ECO ETICHETTA

Significato/Curiosita : Garantisce un prodotto che rispetta l ambiente

Etichettatura volontario per prodotti al consumo, un imballaggio o un servizio che garantisce che il prodotto, l'imballaggio o il servizio che li espongono siano...

Un marchio ecologico (detto anche etichetta ecologica o etichetta ambientale o eco-etichetta, dall'inglese ecolabel) è un sistema di etichettatura volontario...

