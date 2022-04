Furono sovrani di Napoli e Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furono sovrani di Napoli e Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANGIOINI

Significato/Curiosita : Furono sovrani di napoli e sicilia

Personale con quello di re di napoli. i regni di sicilia e di napoli infine furono formalmente uniti nel regno delle due sicilie (1816-1861). costanza...

