fund: sostegno UE per la crisi economico-sanitaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: fund: sostegno UE per la crisi economico-sanitaria.

Soluzione 8 lettere : RECOVERY

Significato/Curiosita : Fund: sostegno ue per la crisi economico-sanitaria

Svezia), hanno rifiutato un'iniziativa europea congiunta per arginare la crisi sanitaria ed economica. quando il virus ha iniziato a prendere piede in europa...

recovery – recupero dati recovery – album dei runrig del 1981 recovery: live! – album dei great white del 1987 recovery – album di loudon wainwright iii... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

