Fornisce l assistenza a chi vola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornisce l assistenza a chi vola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENAV

Significato/Curiosita : Fornisce l assistenza a chi vola

Richiesta specifica locale pubblicata sui relativi aip quando l'aereomobile vola all'interno di uno spazio rnp/rnav, le sue capacità sono basate su: l'elevata...

enav s.p.a. (in passato acronimo di ente nazionale per l'assistenza al volo) è una società per azioni italiana che opera come fornitore in esclusiva di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con fornisce; assistenza; vola; L Istituto che fornisce dati statistici; fornisce gustose bistecche; fornisce il caviale; fornisce il latte per la miglior mozzarella; Presta assistenza agli automobilisti in panne; L assistenza fornita da un azienda ai nuovi assunti durante il tirocinio; Centro assistenza Fiscale; Una professionista che si occupa dell assistenza al parto; vola no da vecchi; vola ndo emette ultrasuoni; Il vola nte della nave; Viaggiava su un tappeto vola nte; Cerca nelle Definizioni