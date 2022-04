Fitzgerald famosa cantante jazz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fitzgerald famosa cantante jazz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELLE

Significato/Curiosita : Fitzgerald famosa cantante jazz

Ella jane fitzgerald, nota come ella fitzgerald (newport news, 25 aprile 1917 – beverly hills, 15 giugno 1996) è stata una cantante statunitense. è considerata...

Disambiguazione – se stai cercando il periodico italiano, vedi elle (rivista italiana). elle è una rivista di moda francese fondato da pierre lazareff e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Disambiguazione – se stai cercando il periodico italiano, vedi elle (rivista italiana). elle è una rivista di moda francese fondato da pierre lazareff e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con fitzgerald; famosa; cantante; jazz; Come il Gatsby del libro di Francis S. fitzgerald ; La cantante fitzgerald ; Francis __ fitzgerald ; Così e la notte per Scott fitzgerald ; È famosa quella di Pergamo; La città dell Olanda famosa per una bottiglia; È sede di una famosa Accademia Militare; Tracy __, famosa per canzoni come Fast Car; Il Liga cantante rock iniz; Charles, compianto cantante francese; La cantante di Le banana split; La cantante Carlisle; Sono lontane nell hot jazz ; Tipico strumento a pizzico della jazz band; Stan __, jazz ista; Un jazz ista come Glenn Miller;