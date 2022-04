È fissato per lavorare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fissato per lavorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORARIO

Significato/Curiosita : E fissato per lavorare

Voce principale: cesare pavese. lavorare stanca è una raccolta di poesie dello scrittore cesare pavese pubblicata nel 1936. nella prima sezione intitolata...

Indicare l'"orario base" rispetto al quale sono definiti gli altri fusi orari. utc è, ad ogni modo, il termine ufficiale per l'odierno orario misurato con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con fissato; lavorare; Deciso, fissato ; È fissato sull affusto; Non la cambia il fissato ; È fissato all alberatura; Va in stazione per lavorare ; Possono lavorare in turni; Quella tessile si occupa di lavorare le fibre; Attrezzi per lavorare la terra; Cerca nelle Definizioni