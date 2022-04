È famoso il suo Palio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famoso il suo Palio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIENA

Significato/Curiosita : E famoso il suo palio

il palio di legnano è una festa tradizionale che si svolge annualmente a legnano dal 1935 per commemorare l'omonima battaglia combattuta il 29 maggio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi siena (disambigua). siena (ascolta[·info], afi: /'sjna/) è un comune italiano di 53 844 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

