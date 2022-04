È famosa quella di Pergamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famosa quella di Pergamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARA

Significato/Curiosita : E famosa quella di pergamo

39°07'51.51n 27°11'01.76e / 39.130976°n 27.183822°e39.130976; 27.183822 l'altare di pergamo a pergamo è uno degli edifici più famosi e uno dei capolavori...

41°54'23n 12°28'32e / 41.906389°n 12.475556°e41.906389; 12.475556 l'ara pacis augustae (altare della pace di augusto) è un altare fatto costruire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

La città dell Olanda famosa per una bottiglia; È sede di una famosa Accademia Militare; Tracy __, famosa per canzoni come Fast Car; Ugo, fondatore di una famosa dinastia francese; In quella separata si parla a quattr occhi; quella pescatrice è un pesce orrendo; È pratica quella lampo; quella a pressione fischia; L ultimo re di pergamo ; Regnarono a pergamo ; La dinastia di Filetero che regnò su pergamo ; Il nome di tre famosi re di pergamo ;