Era un famoso penitenziario - Cruciverba

Era un famoso penitenziario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALCATRAZ

Significato/Curiosita : Era un famoso penitenziario

Bagnato del fiume hudson, è sito il famoso penitenziario americano di sing sing. in effetti, fino al 1901, il villaggio era noto con il nome di sing sing....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alcatraz (disambigua). alcatraz è un'isola dell'oceano pacifico orientale appartenente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

