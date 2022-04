Divide con il padrone la produzione del fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divide con il padrone la produzione del fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEZZADRO

Significato/Curiosita : Divide con il padrone la produzione del fondo

Il comando dell'azienda spetta al concedente. nel contratto di mezzadria, il mezzadro rappresenta anche la sua famiglia (detta famiglia colonica). podere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

divide re... chimicamente; divide re una parola in unità fonetiche; divide re... nel mezzo; Spazio che divide due località; Il padrone della Pimpa dei fumetti; Hanno un padrone ; Il cane la fa al padrone che rincasa; Non è padrone di sé; L Opec ne fissa la produzione ; Prezzi di produzione ; Copia o riproduzione di un documento; Riproduzione in scala ridotta di auto, treno, ecc; Vortice che attira in fondo ; In fondo ai libri; I daltonici ne confondo no alcuni; fondo di cognac;