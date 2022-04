Dignitario della Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dignitario della Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRELATO

Significato/Curiosita : Dignitario della chiesa

La chiesa principale, anche se non propriamente cattedrale. inizialmente venne decretato che la cattedra vescovile non venisse posta nella chiesa di un...

Proprio pontificalis domus, i prelati si distinguevano in prelati di mantellone e di mantelletta. viene inoltre definito prelato colui che regge una prelatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

