Si dice per far scendere - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : GIÙ

Significato/Curiosita : Si dice per far scendere

Una battaglia vinta a un prezzo troppo alto per il vincitore, tanto da far sì che la stessa scelta di scendere in battaglia, nonostante l'esito vittorioso...

giù la testa è un film del 1971 diretto da sergio leone e interpretato da rod steiger, james coburn e romolo valli.

