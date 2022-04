Dettò lo spirito olimpico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dettò lo spirito olimpico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DE COUBERTIN

Significato/Curiosita : Detto lo spirito olimpico

Impianto sportivo polivalente britannico che sorge all'interno del parco olimpico di londra nel distretto di newham, a circa 10 km a est-nordest di charing...

Disambiguazione – "coubertin" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi coubertin (disambigua). charles pierre de frédy, barone di coubertin, noto come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con dettò; spirito; olimpico; Marco Polo lo dettò in prigione; dettò Il Milione; Napoleone gli dettò il Memoriale di Sant Elena; Il diario che Napoleone dettò durante l'esilio a Sant'Elena; spirito saggine; spirito so, faceto; Spettro, spirito ; Lo sono le uscite dello spirito so; Sport olimpico con pietre lanciate su ghiaccio; Sport olimpico con nuoto, ciclismo e corsa; A Roma ce quello olimpico ; Agostino, velista italiano campione olimpico nel 1952; Cerca nelle Definizioni