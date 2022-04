Un deposito di esplosivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un deposito di esplosivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : POLVERIERA

Significato/Curiosita : Un deposito di esplosivi

Raddoppio ferroviario e rimosso il deposito di esplosivi - che tra gli abitanti delle due località cominciò a diffondersi l'idea di utilizzare quei due piccoli...

La polveriera o santabarbara è una struttura o un fabbricato per la custodia di materiale esplosivo. genericamente si può dire che la polveriera è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

