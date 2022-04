I denti del pianoforte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I denti del pianoforte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASTI

Significato/Curiosita : I denti del pianoforte

Soprannominato el tecla ("tasto" in spagnolo), poiché i suoi denti somigliano ai tasti di un pianoforte. è sposato con una donna di nome araceli e ha due...

Parte dei tasti genera in una finestra del monitor la scrittura di una lettera, un numero o di un carattere, esistono tasti o combinazioni di tasti – da premere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con denti; pianoforte; Ardenti come certi applausi; Non permanenti... come i denti da latte; denti frontali; Rendono storicamente identi ficabili gli edifici; Parte del pianoforte ; Uno dei più famosi brani per pianoforte di Beethoven; Abbreviazione di pianoforte ; Sigla del pianoforte ; Cerca nelle Definizioni