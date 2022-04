Custodiscono bestie dalle orecchie lunghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Custodiscono bestie dalle orecchie lunghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASINAI

Significato/Curiosita : Custodiscono bestie dalle orecchie lunghe

Operate dalle armate del tiranno, che non si fermano neppure davanti ai padri della foresta, gli spiriti in forma di enormi alberi che custodiscono la vita...

Il latte di asina è il latte prodotto dalla specie asinina (equus asinus). ippocrate (460-370 a.c.), il padre della medicina, è stato il primo a descrivere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

