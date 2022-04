Un convoglio ferroviario da elevate velocità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un convoglio ferroviario da elevate velocità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TURBOTRENO

Significato/Curiosita : Un convoglio ferroviario da elevate velocita

L'alta velocità (av) è un sistema di trasporto ferroviario costituito dall'insieme delle infrastrutture, dei treni, dei sistemi di segnalamento e telecomunicazioni...

Standard di trasmissione televisiva sécam (adottato anche dall'urss) o il turbotreno (da cui discende il tgv); e nella pianificazione del territorio: creazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

