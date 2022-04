Il competere con le barche a vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il competere con le barche a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGATARE

Significato/Curiosita : Il competere con le barche a vela

Le seguenti nel 1934 e nel 1937 si decise di far competere le barche della cosiddetta classe j, con un rating compreso tra 65 e 76 piedi e una lunghezza...

Raramente a remi), utilizzate di norma per la pesca costiera. oggi è usato per regatare. originariamente indicava le piccole imbarcazioni di servizio, a remi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

